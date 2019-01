Sushi, Sushiko i Sushi Factory w portfolio Agencji Tango

Głównym zadaniem Agencji na początku współpracy było zaprojektowanie opakowań do linii

Premium Sushi 4 You, zawierającej kilkanaście zestawów sushi. Cel to stworzenie nowego wizerunku marki

z silnie uwidocznionym logo i nowoczesnym designem opierającym się na tradycyjnej japońskiej skromności

i oszczędności formy. Kolor czarny wydał nam się odpowiedni dla uzyskania spójności linii i podkreślenia uwidocznionych w dużym oknie kolorystycznych kompozycji, różnych dla poszczególnych zestawów sushi.

Wraz z rozwojem Sushi Factory przed Agencją Tango pojawiły się kolejne wyzwania. Spod naszej ręki wyszedł brand hero – samuraj Sushiko, spełniający funkcję edukacyjną, przybliżający konsumentowi tajniki i ciekawostki kuchni azjatyckiej.

W ubiegłym roku Nasz klient wprowadził na rynek między innymi dwie nowe marki kategorii food to go:

Origini 4 you i Wrap 4 you. Linia opakowań Wrap 4 you to całkiem nowa kreacja komunikująca się z młodszym odbiorcą. Agencja postawiła na oryginalną grafikę nawiązującą do japońskich kreskówek. Zróżnicowana kolorystyka poszczególnych opakowań umożliwia łatwy wybór smaku wrapa. Całość wygląda bardzo atrakcyjnie i ułatwia identyfikację produktu na półce.