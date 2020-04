Na samym początku warto odpowiedzieć na podstawowe pytanie: Czym są słowa kluczowe? W ten sposób nazywamy wyrazy, które wpisywane są do wyszukiwarki Google w celu odnalezienia konkretnych informacji, usług lub produktów. Słowa kluczowe można podzielić na:

Brandowe – unikatowe słowa kluczowe, oznaczające markę czy nazwę, wpisywane do wyszukiwarki wtedy, gdy internauta szuka konkretnej firmy. Nie zaleca się wyboru takich fraz kluczowych, ponieważ zazwyczaj nie wymagają specjalnych działań, żeby znaleźć się wysoko w wynikach wyszukiwania.

Frazy ogólne – to słowa, które określają nazwę danego produktu albo usługi. Są one dość ogólne, np. „buty”, „fotele”. Są one trudniejsze w pozycjonowaniu ze względu na dużą konkurencyjność.

Długi ogon, czyli frazy typu long tail – są to słowa zawierające więcej niż 2 człony i są bardziej opisowe, precyzują słowo kluczowe, np. „sukienka niebieska letnia”, „sandałki damskie na zimę”. Warto podkreślić, że internauci, wpisując w wyszukiwarkę Google tego typu słowa, mają już bardziej sprecyzowane potrzeby i dokładnie wiedzą czego szukają.

Jak znaleźć słowa kluczowe?

W pierwszej kolejności warto przeanalizować zakres oferty i właśnie z niej wyciągnąć ważne dla branży frazy kluczowe. Inną metodą mogą być sugestie wyszukiwarki. Wpisując do Google dane słowa, należy sprawdzić, jakie wyniki pojawiają się poniżej. Zwróć uwagę na te z najniższej pozycji, oznaczonej jako „wyszukiwania podobne” oraz te w polu do wpisywania słów kluczowych. Jeśli chcemy podejść do tematu bardziej szczegółowo, to warto skorzystać ze specjalnych narzędzi do szukania słów kluczowych. Są to programy analizujące zawartość strony, które podsuwają najlepsze albo najpopularniejsze dla danej branży frazy.

Z jakich narzędzi warto skorzystać?

Google Ads Keyword Planer - to jedno z najlepszych darmowych narzędzi do wyszukiwania słów kluczowych. Co ważne, jest bezpłatne i zintegrowane bezpośrednio z Google Ads.

Google Search Console – dawne Webmaster Tools dostarcza danych dotyczących słów kluczowych, dla których witryna osiągnęła już wyświetlenia w wyszukiwaniu Google.

Google Trends - można ocenić istotę bieżących czy sezonowych tematów i ustalić godziny szczytu wyszukiwań.

Answer the Public - gromadzi i porządkuje sugerowane wyszukiwania za pomocą „drzewka słów kluczowych”. Pokazuje w ten sposób połączenia fraz z możliwymi zapytaniami.

Ahrefs – pomaga analizować konkurencję, zwiększyć ruch z wyszukiwarki oraz monitorować daną branżę.

Ubersuggest - jest narzędziem o podobnym działaniu do sugestii wyszukiwarki Google. Na podstawie jednego słowa kluczowego uzyskamy sugestie innych

Stabilne efekty pozycjonowania osiąga się, dzięki profesjonalnie dobranej strategii. Dlatego odpowiednio dobrane słowa kluczowe dla danej branży są tak ważne. Jeśli zależy Ci na optymalizacji strony pod kątem SEO, większej liczbie odwiedzin, wzroście sprzedaży oraz wzmocnieniu rozpoznawalności Twojej marki? Wyślij do nas zapytanie, a pomożemy Ci osiągnąć cele biznesowe. Więcej o nas - https://tango-reklama.com.pl/dzialy/e-marketing/