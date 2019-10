Odświeżony design strony internetowej Agencji Brandingowej Tango

Z roku na rok poszerzamy swoje kompetencje, by zadbać o każdy aspekt wieloetapowego procesu projektowego. Lubimy być na bieżąco i zmieniać się na lepsze. W związku z tym, postanowiliśmy odświeżyć design strony internetowej. Chcieliśmy, aby nie tylko właściwie komunikowała nasze działania, ale również koncentrowała się na oczekiwaniach klienta.

Zależało nam, także na równowadze między nowoczesnym designem, a użytecznością. Podstawą była dla nas wcześniejsza strona agencji, jednak, aby nadążyć za najnowszymi trendami w branży oraz wymaganiami SEO, musieliśmy ją odświeżyć. Zmieniliśmy jej wygląd oraz nawigację, tak aby użytkownik szybciej odnalazł wszystkie, interesujące go treści. Postawiliśmy na funkcjonalny minimalizm oraz prostą, czystą formę.

Użytkownicy, trafiający na naszą stronę to zazwyczaj osoby obeznane z rynkiem, często wysmakowane graficznie, potrzebujące pomocy przy bardzo konkretnych działaniach w obrębie ich marki. Musimy, więc szybko przedstawić im całą ofertę, podkreślić kompleksową obsługę oraz zainteresować portfolio. Dlatego stworzyliśmy ciekawy, ale zarazem bardzo intuicyjny interface, przedstawiający różnorodne projekty, z ważnych dla działalności Tango, branż.

Teraz, od razu po wejściu na stronę, klient może poznać nasze prace oraz zakres działalności firmy. Dodatkowo „odchudziliśmy” i zmieniliśmy układ menu, przez co witryna nie jest przeładowana treścią, stała się bardziej dostępna, a poruszanie się po niej przejrzyste. Do wcześniejszej wersji strony mocno nawiązuje biało – zielona kolorystyka, która jest elementem naszej identyfikacji wizualnej. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań przez dział IT, nowa strona jest również w pełni responsywna, szybka i przyjazna użytkownikowi. Sprawdźcie, jak nam wyszło - zapraszamy do obejrzenia nowej strony https://tango-reklama.com.pl/.